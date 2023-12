Auckland feiert als erste Großstadt das neue Jahr

Auckland: Als erste Großstadt hat das neuseeländische Auckland das Jahr 2024 eingeläutet. Tausende bejubelten ein Feuerwerk, das vom höchsten Gebäude des Landes, dem 328 Meter hohen Sky Tower, gezündet wurde, sowie eine Lichtshow in der Innenstadt. Zwei Stunden nach Auckland wurde auch in der Küstenmetropole Sydney im benachbarten Australien der Jahreswechsel begangen. Die berühmte Sydney Harbor Bridge stand dabei wieder im Zentrum des jährlichen Feuerwerks- und Lichtshowspektakels. Nach Angaben der Stadt verfolgen weltweit jedes Jahr 425 Millionen Menschen das Event, etwa im Fernsehen oder in Internetübertragungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 17:00 Uhr