Auch zweiter Reaktor vom AKW Saporischschja ist wieder am Netz

Habeck will Gasumlage überprüfen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck sucht nach einer Möglichkeit, die Gas-Umlage nur für Unternehmen in Not zugänglich zu machen. Das Ministerium prüfe, wie man rechtssicher - wörtlich - "Trittbrettfahrer" aussortieren könne, so Habeck. Knapp zehn Prozent der Umlage gingen an Unternehmen, die es nicht nötig hätten. Gleichzeitig warnte Habeck davor, auf die Umlage zu verzichten. CDU und CSU hingegen wollen versuchen, diese zu stoppen. Einen entsprechenden Antrag wollen sie in der ersten Sitzungswoche des Bundestages einbringen. Auch Linke und AFD fordern, die Gas-Umlage zu stoppen. Mit der Gas-Umlage sollen Unternehmen entlastet werden, die derzeit Gas teuer am Markt nachkaufen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2022 22:15 Uhr