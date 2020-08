Auch zweite Instanz erlaubt Berliner Corona-Kundgebungen

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Es bleibt dabei: Die für heute in Berlin geplanten Kundgebungen gegen die deutsche Corona-Politik dürfen stattfinden. Das hat in der Nacht in zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht entschieden. Damit hat das Demonstrationsverbot der Berliner Polizei keinen Bestand. Das Urteil ist rechtskräftig. Schon am Abend hat am Brandenburger Tor die erste Kundgebung stattgefunden. Laut Polizei demonstrierten rund 1.500 Menschen friedlich, mussten jedoch mehrfach darauf hingewiesen werden, Abstand zu halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 04:00 Uhr