Auch Verzögerungen bei Corona-Teststationen an bayerischen Autobahnen

München: Nach Problemen an den Corona-Teststationen der bayerischen Flughäfen gibt es auch Verzögerungen bei der Übermittlung der Ergebnisse an den Autobahnen. Dem Bayerischen Rundfunk liegen mehrere Berichte von Betroffenen vor. Diese gaben an, seit vier, beziehungsweise seit fünf Tagen auf ein Ergebnis zu warten. Die Reiserückkehrer hatten sich an der Station Hochfelln der A8 und bei Passau an der A3 testen lassen. Bei einer Hotline erhielten einige die Information, dass Befunde aktuell erst nach sieben Tagen übermittelt werden können. Gestern war bekannt geworden, dass wegen eines Computerfehlers tausende Reiserückkehrer länger als 48 Stunden auf das Ergebnis ihres Tests warten mussten. Den Abstrich hatten sie an bayerischen Flughäfen abgegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 03:00 Uhr