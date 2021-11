Auch Verband der Pflegenden in Bayern setzt sich für allgemeine Impfpflicht ein

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei höchstens 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, an den Alpen bis in den Nachmittag hinein Hochnebel bei Höchstwerten zwischen 2 und 6 Grad. In der Nacht zumeist klar, es kühlt ab bis auf minus 3 Grad. Morgen nach Frühnebel vielerorts sonnig bei höchstens 9 Grad. Die weiteren Ausichten: zumeist trüb, am Freitag vor allem im Süden etwas Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 12:00 Uhr