Auch USA erwägen Panzerlieferungen an die Ukraine

Washington: Die USA denken darüber nach, Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Das hat Präsident Biden bestätigt. Dabei geht es um ein mittelschwer gepanzertes Kettenfahrzeug, mit dem auch Soldaten transportiert werden können. Es verfügt normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. Zuvor hatte der französischer Präsident Macron bereits die Lieferung leichter Kampfpanzer an die Ukraine zugesagt, ohne Details zu nennen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem wichtigen Signal. Es gebe keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden.

