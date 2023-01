Auch USA erwägen Panzerlieferung an die Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Giffey weist Kritik an Berliner Vorgehen in Silvesternacht zurück

Berlin: Nach den Ausschreitungen an Silvester in der Bundeshauptstadt hat die Regierende Bürgermeisterin Giffey die Kritik von Unionspolitikern zurückgewiesen. Wie die SPD-Politikerin im Interview mit dem RBB sagte, war die Polizei in Berlin in voller Mannschaftsstärke im Einsatz. Bei der Feuerwehr habe es eine Verdreifachung der Kräfte gegeben. CDU-Chef Merz hatte zuvor erklärt, das Land Berlin werde mit der Lage nicht fertig. Bundesinnenministerin Faeser kündigte unterdessen eine detaillierte Untersuchung der Vorgänge in der Silvesternacht an. Nach ihren Worten gehört dazu auch die Nationalität der Tatverdächtigen. Die Ministerin sagte den Funke-Zeitungen, gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten müssten klar die Grenzen aufgezeigt werden, ohne aber rassistische Ressentiments zu schüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2023 19:00 Uhr