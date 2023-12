Auch US-Staat Maine schließt Trump von Vorwahl aus

Washington: Als zweiter US-Bundesstaat hat nun auch Maine den früheren Präsidenten Trump von der Vorwahl für das Weiße Haus ausgeschlossen. Das hat das zuständige Ministerium in Maine mitgeteilt. Zur Begründung heißt es, Trump sei laut Verfassung wegen seiner Rolle bei der Kapitol-Erstürmung im Januar 2021 nicht für das Präsidentenamt qualifiziert: Demnach sind Personen von Wahlen ausgeschlossen, die einen Aufstand gegen die Verfassung angezettelt haben. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Trumps Wahlkampfteam kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Vergangene Woche hatte bereits das Oberste Gericht von Colorado geurteilt, dass Trump nicht für das Präsidentenamt geeignet sei und daher nicht an der Vorwahl teilnehmen könne. Das letzte Wort dürfte der US-Supreme-Court haben.

