Auch Unions-Parlamentsgeschäftsführer deutet kürzere Sommerpause im Bundestag an

Berlin: Die Unionsfraktion im Bundestag geht offenbar davon aus, dass die parlamentarische Sommerpause in diesem Jahr deutlich kürzer ausfällt als bisher geplant. In den Reihen von CDU und CSU gebe es ernsthafte Überlegungen, den Start der Ferien nach hinten zu verlegen, um bis dahin wichtige Beschlüsse fassen zu können, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Frei, der "Bild"-Zeitung. Es komme nun darauf an, schnell die nötigen Impulse zu setzen, damit die Wirtschaft wieder ins Laufen komme. Zuvor hatte auch der designierte Bundeskanzler Merz eine Verkürzung der Sommerunterbrechung ins Spiel gebracht. Bislang ist der letzte Sitzungstags des Bundestags für den 11. Juli angesetzt. Laut Frei wird nun geprüft, ob es weiterer Sitzungen bedarf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 02:00 Uhr