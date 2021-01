Auch Tschechien und Frankreich schließen ihre Grenzen

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Wegen der Corona-Pandemie darf man ab Mitternacht nur noch in notwendigen Fällen nach Tschechien einreisen. Darauf wies das tschechische Außenministerium am Abend hin. Ausnahmen gelten demnach etwa für Dienstreisen, unerlässliche Familienbesuche, Beerdigungen sowie unaufschiebbare Behördenbesuche. Wer in Tschechien ein Ferienhaus besitzt, kann dies vorerst nicht zur Erholung nutzen. Die Ausreise aus Tschechien bleibt möglich. Für Deutsche ändert sich damit praktisch nicht viel: Bereits seit dem 18. Dezember gilt infolge der Ausgangsbeschränkungen, dass Aufenthalte in Tschechien nur noch mit einem triftigen Reisegrund möglich sind. Weil die Bundesrepublik als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, muss man zudem ein Einreiseformular ausfüllen und dem zuständigen Gesundheitsamt einen negativen PCR-Test vorlegen. Frankreich schließt ab Sonntag seine Grenzen für Nicht-EU-Länder. Außerdem müssen dann große Einkaufszentren dichtmachen, sagte Premierminister Castex am Abend nach der Krisensitzung. Mit den Maßnahmen will er einen neuen Lockdown verhindern. Derzeit gilt im ganzen Land eine Ausgangssperre ab 18 Uhr. Danach dürfen die Menschen nicht mehr einkaufen, spazieren gehen oder Sport treiben. Der Premier sagte, diese Maßnahme sei zwar wirksam, reiche aber nicht aus, um das Virus einzudämmen - vor allem mit Blick auf Mutationen. Frankreich meldete zuletzt oft mehr als 20.000 neue Infektionsfälle täglich. Gesundheitsminister Véran zufolge sind darunter regelmäßig auch etwa 2.000 Ansteckungen mit einer neuen Variante des Virus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.01.2021 23:45 Uhr