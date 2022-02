Auch Tories fordern Rücktritt von Premier Johnson

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der Affäre um unerlaubte Partys während des Corona-Lockdowns fordern auch konservative Abgeordnete den Rücktritt von Großbritanniens Premier Johnson. Der Abgeordnete Aldous sagte, ein Rücktritt sei im Interesse des Landes, der Regierung und der Konservativen Partei. Labour-Chef Starmer bekräftigte unterdessen seine Rücktrittsforderung. Der Premier habe die Regeln gebrochen und gelogen, sagte er der BBC. Bisher gilt es als unwahrscheinlich, dass es zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Johnson kommt. Dafür müssten mindestens 54 der 359 Tory-Abgeordneten in einem Brief ihr Misstrauen aussprechen. Wie viele solcher Schreiben bisher eingegangen sind, ist nicht bekannt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.02.2022 19:45 Uhr