Auch Stiko-Chef ruft zur Viertimpfung gegen Covid-19 auf

Bei Unfall mit Pferdekutsche werden zwei Menschen verletzt

Schönau am Königsee: Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind am Nachmittag zwei Menschen verletzt worden. Das Gespann war neben der Königseer Ache unterwegs, als die Pferde durchgingen und die Kutsche in den Fluss stürzte. Nach bisherigem Ermittlungsstand verklemmte die Lenkung, als der Kutscher wenden wollte. Dadurch wurden die beiden Pferde plötzlich abgebremst. Die Tiere gerieten in Panik. Der Kutscher wurde bei dem Sturz ins Wasser leicht verletzt. Der Fahrgast - eine Frau aus Berlin - wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Pferde mussten aus dem Fluss gerettet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2022 21:00 Uhr