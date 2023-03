Auch Slowakei liefert Ukraine Kampfjets aus eigenen Beständen

Meldungsarchiv - 17.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bratislava: Nach Polen will auch die Slowakei Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern. Wie Premierminister Heger mitteilte, wird die Regierung 13 MiG-Jets sowjetischer Bauart aus eigenen Beständen an Kiew übergeben. Die Slowakei selbst benutze sie nicht mehr. Gestern hatte Polen als erstes Nato-Land angekündigt, der Ukraine in den kommenden Tagen vier Kampfjets zu liefern. Weitere sollen folgen. Die Nato reagiert bisher zögerlich auf entsprechende Bitten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die ukrainischen Piloten kennen sich mit MiG-29-Flugzeugen aus der Sowjet-Ära aus. Sie können sie daher sofort und ohne größeres Training nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 14:00 Uhr