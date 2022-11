Auch Scholz kritisiert Aktionen der "Letzten Generation"

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Wolken, Regen, örtlich auch Sonne, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, hie und da sonnig; stellenweise neblig-trüb. Von Westen her vereinzelt Regen. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt und gebietsweise regnerisch. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen meist bewölkt, an den Alpen anfangs etwas Regen. Am Sonntag teils neblig-trüb, teils freundlich. Tiefstwerte 4 bis minus 5; Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 12:00 Uhr