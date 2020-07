Auch russischer Vorschlag scheitert im UN-Sicherheitsrat

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Im Ringen um eine Verlängerung der Lieferung humanitärer Güter nach Syrien ist auch ein russischer UN-Resolutionsentwurf gescheitert. Streitpunkt ist, ob für Hilfslieferungen nur Grenzübergänge genutzt werden sollen, die von der Assad-Regierung kontrolliert werden. Zuvor hatten bereits China und Russland einen Vorschlag abgelehnt, der einen Übergang vorsieht, den syrische Rebellen überwachen. Der deutsche Entwicklungsminister Müller kritisierte das Verhalten von Russland und China. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er, dass das Auslaufen der "Cross-Border-Resolution", angesichts der dramatischen Versorgungslage der Flüchtlinge, zu einem Aufschrei der Weltgemeinschaft führen müsse, der auch in Peking und Moskau gehört werde. In wenigen Stunden läuft die UN-Resolution ab, die es seit 2014 ermöglicht, etwa 2,8 Millionen Menschen in Syrien zu versorgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 04:00 Uhr