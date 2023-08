Kiew: Nach Dänemark und den Niederlanden wird auch Norwegen der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zur Verfügung stellen. Das hat der norwegische Ministerpräsident Støre bei einem Besuch in Kiew angekündigt. Über die Zahl und den Zeitrahmen werde noch gesprochen. Es gehe wahrscheinlich um weniger als zehn Maschinen, sagte Støre. Außerdem wolle Norwegen Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T liefern. Die Ukraine benötige dringend mehr militärische Ausrüstung, Raketen und Flugabwehrgeschosse. Deshalb unterstütze Norwegen das Land mit allem, was möglich sei. Norwegen ersetzt derzeit seine F-16-Kampfjets durch Maschinen des Typs F-35. Die Regierung hatte seit längerer Zeit erwogen, F-16 an die Ukraine abzugeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 19:00 Uhr