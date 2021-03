Auch Niederlande stoppen AstraZenca-Impfungen

Grüne und SPD feiern Erfolg, CSU zeigt sich selbstkritisch

Berlin: SPD-Chefin Esken hat das Ergebnis in Rheinland-Pfalz als einen großartigen Erfolg für Ministerpräsidentin Dreyer bezeichnet. Im BR-Interview sprach sich Esken trotz erneuter Verluste für die SPD in Baden-Württemberg für eine Ampelkoalition dort unter Führung der Grünen aus. CSU-Generalsekretär Blume äußerte sich ebenfalls im BR zum schlechten Abschneiden der Schwesterpartei CDU in beiden Bundesländern. Die Resultate seien ein Alarmzeichen für die gesamte Union. Trotzdem werde man am Zeitplan festhalten und erst an Ostern würden die Parteichefs Söder und Laschet verabreden, wer für die Union als Kanzlerkandidat antritt. Für die Grünen sagte die bayerische Fraktionsvorsitzende Schulze, ihre Partei wolle in Baden-Württemberg konsequenten Klimaschutz, und darauf müssten sich mögliche Koalitionspartner einstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 08:00 Uhr