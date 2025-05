Auch neunter Test von Musks "Starship"-Rakete schlägt fehl

Brownsville: In den USA ist auch der neunte Testflug einer Starship-Rakete gescheitert. Wie das Unternehmen SpaceX mitteilte, hob die Rakete vom unternehmenseigenen texanischen Weltraumbahnhof ab. Danach kam es aber zu mehreren Pannen. Unter anderem konnte der Hauptteil der mehr als 120 Meter Rakete eine Testladung nicht im All aussetzen. Er stürzte wegen eines Treibstofflecks unkontrolliert zurück in die Atmosphäre über dem indischen Ozean. - Eigentlich will das Unternehmen des Milliardärs Musk bereits im kommenden Jahr einen ersten Flug zum Mars unternehmen.

