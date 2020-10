Auch neue Feuerpause für Berg-Karabach hält nicht

In Neuseeland will Wahlsiegerin Ardern binnen drei Wochen Regierung bilden

Wellington: In Neuseeland will Ministerpräsidentin Ardern von der sozialdemokratischen Labour Party binnen drei Wochen eine neue Regierung bilden. Nach ihrem Wahlsieg kündigte sie an, in ein paar Tagen mit den Grünen über eine Koalition zu sprechen. Nach dem größten Labour-Erfolg seit 50 Jahren könnte Ardern aber auch ohne Koalitionspartner regieren. Ihre Partei holte bei der Wahl am Samstag 64 der 120 Sitze im Parlament. In der abgelaufenen Legislaturperiode hatte sich die 40-Jährige auf eine Koalition mit den Grünen und der nationalistischen Partei New Zealand First gestützt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2020 07:00 Uhr