Auch nächste Geiselübergabe in Nahost könnte sich verzögern

Tel Aviv: Die Freilassung einer dritten Gruppe von Hamas-Geiseln steht offenbar auf der Kippe. Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes sagte in einem Interview, es gebe heute womöglich doch keine Übergabe. Zuvor hatte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu erklärt, es habe bereits eine Liste mit den Namen der Verschleppten erhalten, die frei kommen sollen. Bereits gestern verzögerte sich die für den Nachmittag geplante Freilassung bis in den späten Abend. Dann übergab die Hamas doch noch 17 Geiseln an das Rote Kreuz. Die Hamas bestätigte den Tod von vier ranghohen Kämpfern. Darunter soll auch der militärische Anführer im Norden des Gazastreifens sein. Bei dem Transport von Hilfsgütern nach Gaza sind nach UN-Angaben auch 61 Lastwagen in dem bis zur Feuerpause heftig umkämpften Norden des Küstenstreifens eingetroffen. Es sei die größte Lieferung dieser Art seit Beginn des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel in den nördlichen Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 13:00 Uhr