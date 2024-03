Auch Lufthansa Flugbegleiter und Uniklinik-Ärzte streiken

Berlin: Nicht nur Bahn-Reisende auch Fluggäste müssen morgen mit weiteren Ausfällen rechnen. Die Lufthansa-Flugbegleiter streiken und die Airline geht davon aus, dass an den beiden Tagen insgesamt 1.000 Flüge ausfallen werden: 600 in Frankfurt und 400 in München. Betroffen sein werden nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers zusammen etwa 120.000 Fluggäste. Heute schon bestreikt werden die Unikliniken von Ärzten. In Bayern sind in München die zwei Unikliniken und das Deutsche Herzzentrum betroffen sowie in Augsburg, Regensburg, Erlangen und Würzburg die jeweilige Uniklinik. Die Ärzte fordern unter anderem 12,5 Prozent mehr Geld und höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertags-Arbeit.

