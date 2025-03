Auch Linksfraktion klagt gegen geplantes Schuldenpaket

Wie die AfD will nun auch die Linksfraktion mit einem Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht milliardenschwere Entscheidungen mit alten Mehrheiten im Bundestag verhindern. Das Vorhaben von Union und SPD laufe auf eine politische Entmündigung des neu gewählten Bundestags hinaus, so der Fraktionsvorsitzende der Linken, Pellmann. Die Co-Fraktionschefin Reichinnek sieht in den Plänen sozialen Sprengstoff. Bei den Themen Mieten, Gesundheit und Pflege fehlten etwa konkrete Entlastungen der Bürger.

