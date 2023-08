Auch Lettland verstärkt Schutz der Grenze zu Belarus

Riga: Nach Polen und Litauen verstärkt jetzt auch Lettland den Schutz seiner Grenze zum benachbarten Belarus. Nach Angaben des Grenzschutzes werden mehr Beamte im Einsatz sein. Verteidigungsministerin Murniece wies die Armee zudem an, zusätzliche Kräfte zu entsenden. Die Behörden sprachen von einer rapide zunehmenden „hybriden Bedrohung“. Innerhalb von 24 Stunden hätten 96 Personen versucht, illegal über die Grenze nach Lettland zu gelangen. Unterstützt werden sie dabei offenbar von den Behörden in Belarus. Das autoritär regierte Nachbarland ist ein enger Verbündeter Russlands. Lettland wirft Belarus schon länger vor, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 07:00 Uhr