Auch Landkreis Ebersberg überschreitet Corona-Grenzwert

Aylin Tezel und Felix Klare erhalten Bayerischen Fernsehpreis als beste Darsteller

München: Digitalministerin Gerlach hat am Vormittag in der Münchner Residenz den Bayerischen Fernsehpreis 2020 überreicht. Als beste Darsteller wurden Aylin Tezel und Felix Klare für ihre Rollen in "Der Club der singenden Metzger" beziehungsweise "Weil du mir gehörst" ausgezeichnet. Den Preis für das beste Drehbuch erhielt Katrin Bühlig, in der Kategorie beste Regie ging er an Pia Strietmann. Auch der Bayerische Rundfunk erhielt zwei Auszeichnungen: Für die Sendung Landfrauenküche wurde Produzent Fidelis Mager geehrt, mit dem Nachwuchspreis die Schauspielerin Emma Bading. Den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten an die langjährige TV-Moderatorin Carolin Reiber hatte Regierungschef Söder bereits gestern überreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2020 12:00 Uhr