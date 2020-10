Auch Kreis Rottal-Inn macht wegen Corona-Ausbruchs dicht

Nachrichtenarchiv - 27.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pfarrkirchen: Im Landkreis Rottal-Inn sind wegen vieler Corona-Neuinfektionen um Mitternacht weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten. Sie gelten für zehn Tage. Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Wirtshäuser dürfen nur noch Speisen zum Mitnehmen anbieten. Die Bürger können die Wohnung ab heute nur noch verlassen, wenn sie beispielsweise zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Joggen gehen. Landrat Fahmüller nannte zur Begründung die Sieben-Tage-Inzidenz von 279 - der bayernweite Spitzenwert. Auch in Augsburg droht ein faktischer Lockdown. Hier wurden innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner 205 Menschen positiv getestet. Inzwischen steht in knapp einem Drittel der bayerischen Städte und Kreise die Corona-Ampel auf dunkelrot.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 00:00 Uhr