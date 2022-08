Auch Koalitionspolitiker bemängeln Gas-Umlage

Nachrichtenarchiv - 25.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kritik an der Gas-Umlage kommt auch aus den Reihen der Ampelkoalition. SPD-Chefin Esken forderte Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen auf, dafür zu sorgen, dass die Leistungen der wirtschaftlichen Lage der Konzerne gerecht werden. Unternehmen, die in anderen Sparten gutes Geld verdienten, müssten sich selbst helfen, sagte Esken der "Rheinischen Post". In der Zeitung verlangte auch der FDP-Energieexperte Kruse Nachbesserungen an der Gas-Umlage, um unerwünschte Mitnahme-Effekte zu vermeiden. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, verteidigte die Umlage. Sie ist nach seinen Worten zielgenauer als ihr Ruf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2022 10:00 Uhr