Auch kanadische Provinz Saskatchewan ruft wegen Waldbränden Notstand aus

Ottawa: In Kanada haben die Behörden wegen der heftigen Waldbrände in einer weiteren Provinz den Notstand ausgerufen. Nach Angaben der Regierung ist Saskatchewan im Landesinneren betroffen. Im Laufe der Woche waren dort bereits 4.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Da kein Regen vorhergesagt ist, rechnen die Behörden damit, dass sich die Lage verschlechtert. Die Nachbarprovinz Manitoba im Osten Kanadas hatte bereits vorgestern den Notstand ausgerufen. Insgesamt wüten mehr als 160 Feuer, die Hälfte davon sind außer Kontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 10:00 Uhr