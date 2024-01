Auch Japan stellt Zahlungen an Palästinenser-Hilfswerk ein

Tokio: Nach mehreren westlichen Staaten hat auch Japan seine Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge eingestellt. Die finanzielle Unterstützung werde bis auf weiteres nicht fortgesetzt, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Das UNRWA spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit humanitärer Hilfe. Zuvor hatten unter anderem die USA, Deutschland und Frankreich ihre Zahlungen beendet. Zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks stehen im Verdacht, an dem Hamas-Angriff am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. - Israels setzt unterdessen seine Offensive gegen die Hamas fort. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP wurden bei Luftangriffen 17 Palästinenser getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 08:00 Uhr