Auch Italien reglementiert die Einreise aus Österreich streng

14.02.2021 01:00 Uhr

Rom: Auch Italien führt für Einreisende aus Österreich verschärfte Regeln ein. Mehrfach-Tests und Quarantäne sollen besonders vor südafrikanischen Virusmutanten schützen, die in Österreich zirkulierten, so Gesundheitsminister Speranza. Die Verschärfung sei um Mitternacht in Kraft getreten. Wer mehr als zwölf Stunden in Österreich war, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen - nicht älter als 48 Stunden - und dann zwei Wochen in Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 01:00 Uhr