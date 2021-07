Auch in Niederbayern werden Überschwemmungen erwartet

Nachrichtenarchiv - 18.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Stunden verschärft sich nun auch die Hochwasserlage in Niederbayern. Die Pegel von Donau und Inn sind in Passau massiv angestiegen. Das bedeutet laut der Prognosen, dass ufernahe Wege sicher überschwemmt werden. Die Feuerwehr ist mit Sandsäcken vor Ort, manche Bereiche werden abgesperrt. Laut Polizei wurden bereits Autos abgeschleppt, die am Donauufer geparkt waren. Auch die Pegelstände im Landkreis Altötting steigen. Es besteht eine Überschwemmungsgefahr für Burghausen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2021 09:00 Uhr