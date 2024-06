Auch in München demonstrieren Tausende gegen Rechts

München: Einen Tag vor der Europawahl haben auch in der bayerischen Landeshauptstadt tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Laut der Polizei folgten in München rund 5.000 Teilnehmer dem Aufruf eines breiten Bündnisses von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Im Vorfeld hatte es geheißen, man stehe für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft. Auch in Berlin gingen der Polizei zufolge mehrere tausend Menschen auf die Straße. Auf Plakaten forderten Demonstranten "Herz statt Hetze" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen". Demonstrationen gab es auch in Stuttgart, Köln und Leipzig. Gestern gingen bereits in Hamburg 26.000 Menschen auf die Straße.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 18:00 Uhr