Auch in Bayern wird Lockdown verlängert und verschärft

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Corona-Lockdown wird in Bayern bis Ende Januar verlängert. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte nach einer Kabinettssitzung, künftig könne jeder Haushalt nur noch eine Person treffen. Ab einer Inzidenz von 200 wird der Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort beschränkt. Dies gilt für touristische Tagesausflüge, nicht aber für das Einkaufen. An den Schulen gibt es vorerst keinen Präsenzunterricht. Soweit möglich wird Distanzunterricht eingeführt. Die Faschingsferien im Februar fallen aus, in dieser Woche soll Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen ist. Auch personell gibt es eine Veränderung in der bayerischen Coronapolitik. Das Amt des Gesundheitsministers übernimmt der bisherige Staatssekretär Klaus Holetschek. Melanie Huml wechselt als Ministerin für Europa, Internationales und Corona in die Staatskanzlei. Grundsätzlich muss es laut Söder bei der Linie von Vorsicht und Umsicht bleiben. Je weicher die Maßnahmen seien, desto länger dauerten sie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 13:00 Uhr