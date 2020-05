Auch in Bayern wird derzeit gegen Corona-Beschränkungen demonstriert

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In vielen deutschen Städten gehen heute Menschen auf die Straße, um gegen die corona-bedingten Beschränkungen zu demonstrieren. Allein in Stuttgart sind 5000 Teilnehmer angekündigt. Proteste gibt es auch in Berlin, Dortmund und München. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende ist heute vielerorts mehr Polizei im Einsatz und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. So müssen die Demonstranten die Abstandsregeln einhalten und Mund und Nase bedecken. Der Grünen-Politiker Özdemir sagte dem Portal watson.de, wer gegen die Regeln verstößt, der müsse ein "saftiges Bußgeld" erhalten. Die größte Aktion in Bayern begann um 15 Uhr in München. Auf der Theresienwiese hat die Stadt maximal 1000 Teilnehmer zugelassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 15:00 Uhr