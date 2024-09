Auch in Bayern steigen Flußpegel teilweise an

Passau: Die Drei-Flüsse-Stadt hat am Nachmittag damit begonnen, wegen der steigenden Pegel in der Altstadt erste Abschnitte zu sperren. Die Einsatzkräfte begannen mit dem Verbau von Sandsäcken und stellten Warnschilder auf, zudem sollten Fahrzeuge aus dem Uferbereich gefahren werden. Zwar sollen die Regenfälle nachlässen, an den Flüssen machen sich die Niederschläge aber erst Stunden oder Tage später bemerkbar. Der Scheitel für die Pegel der drei Flüsse Donau, Inn und Ilz wird in Passau morgen früh erwartet. Im Süden und Südosten Bayerns sind Unterführungen und Bahnstrecken zum Teil auch wegen des steigenden Grundwassers gesperrt. Felder sind überflutet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 19:30 Uhr