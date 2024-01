Auch in Bayern Demos gegen Rechts mit tausenden Teilnehmern

Nürnberg: In ganz Deutschland haben sich an diesem Wochenende tausende Menschen zu Protesten gegen rechts versammelt. Auch in Bayern gingen Tausende auf die Straße. In Nürnberg kamen laut Polizei mindestens 10.000 Menschen zu einer Demo des Bündnisses "Nazistopp" - deutlich mehr als erwartet. Die Veranstalter riefen die Teilnehmer auf, die AfD auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu bekämpfen. Damit alle Platz hatten, sperrte die Polizei Straßen um den Demonstrationsort. Auch eine Demo in Würzburg bekam deutlich mehr Zulauf als erwartet - bis zu 3.000 Menschen beteiligten sich an einer Mahnwache. In Bamberg sind mehrere tausend Menschen einem Aufruf mehrerer gesellschaftlicher Gruppen gefolgt, unter ihnen "Fridays for Future" und "Omas gegen rechts." Laut Polizei blieben alle Veranstaltungen friedlich. Die größte Versammlung in Bayern an diesem Wochenende wird es wohl morgen in München geben. Mehr als 20.000 Teilnehmer werden zu einer Großdemo erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 16:45 Uhr