Auch in Bayern Demos gegen Krieg in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schweinfurt: In Bayern haben hunderte Menschen gegen den russischen Überfall auf die Ukraine demonstriert. Auf dem Schweinfurter Marktplatz kamen nach Polizei-Angaben etwa 500 Menschen zusammen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. In Rosenheim folgten rund 400 Bürger einem Aufruf des DGB für eine Friedenskundgebung. In München nahm die Polizei einen 28-Jährigen vorübergehend fest. Er steht im Verdacht, Flaschen auf das russische Generalkonsulat geworfen zu haben. Nach weiteren Beteiligten wird gefahndet.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 27.02.2022 22:00 Uhr