Auch in Bayern demonstrieren Tausende

Augsburg: Bayernweit haben wieder tausende Menschen gegen extrem rechte Parteien und migrationsfeindliche Positionen protestiert. In Augsburg gingen rund 4.500 Menschen auf die Straße. Ähnlich viele Teilnehmer meldete die Würzburger Polizei bei einem Zug durch die Innenstadt. In Bayreuth kamen etwa 600 und in Kempten rund 300 Personen zusammen, jeweils unter dem Motto: "Wir sind die Brandmauer!" In Passau, Erlangen und München wurde ebenfalls demonstriert; in der Landeshauptstadt hatte es bereits vorgestern größere Proteste gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 18:00 Uhr