Auch immer mehr Privatunternehmen sanktionieren Russland

Washington: Neben staatlichen Sanktionen sieht sich Russland auch mit immer mehr Einschränkungen aus der Privatwirtschaft konfrontiert. So setzt etwa Apple den Verkauf sämtlicher Produkte in Russland aus. Zudem seien Apple Pay und andere Dienste eingeschränkt worden, heißt es in einer Erklärung des US-Technologiekonzerns. Auch Waren des Sportartikel-Herstellers Nike sind in Russland künftig nicht mehr über die Website oder die App erhältlich. Der US-Autobauer Ford zieht sich bis auf weiteres aus Russland zurück. ExxonMobil will sein Öl- und Gasfördergeschäft in Russland wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgeben. Der US-Flugzeughersteller Boeing schließlich stellt die Lieferung von Ersatzteilen, die Wartung sowie den technischen Support für russische Fluggesellschaften ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 08:00 Uhr