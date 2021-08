Auch im Raum München strengere Corona-Regeln ab Montag

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In immer mehr bayerischen Regionen werden am Montag strengere Corona-Auflagen in Kraft treten. Denn dann gilt die Neuregelung, nach der in Gebieten mit einer Inzidenz über 35 nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete ins Restaurant, Fitnessstudio oder Kino dürfen. Wie am Nachmittag bekannt wurde, gilt das ab Montag neben Nürnberg auch für Stadt und Landkreis München. Denn auch hier lag die Inzidenz den dritten Tag infolge über 35.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 01:00 Uhr