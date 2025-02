Auch heute sind wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angemeldet

Berlin: In mehreren Städten sind heute wieder Demonstrationen gegen einen Rechtsruck und für mehr Demokratie geplant. In Berlin sind gleich mehrere Kundgebungen angemeldet und eine Lichterkette. Auch in Köln werden zahlreiche Demonstranten erwartet. Gestern haben sich mindestens 340.000 Menschen an den Protesten beteiligt. Die größte Kundgebung gab es auf der Münchner Theresienwiese. Dort versammelten sich nach Polizeiangaben rund 250.000 Menschen. In Nürnberg waren es rund 20.000. In Bremen gingen 35.000 auf die Straße, in Hannover 24.000.

