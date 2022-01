Auch Grüne stimmen für zweite Amtszeit für Steinmeier

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch die Grünen werden für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier stimmen. Das kündigten die Spitzen von Partei und Fraktion am Vormittag an. Da SPD und FDP bereits ihre Unterstützung zugesagt hatten, steht einer Wiederwahl des 65-jährigen Sozialdemokraten quasi nichts mehr im Weg. Diese findet am 13. Februar im Rahmen der Bundesversammlung statt. Dort kommen alle Bundestagsabgeordneten, sowie Vertreter der Länder zusammen, um den Bundespräsidenten zu wählen. Die Ampel-Parteien verfügen in der Bundesversammlung über eine Mehrheit der Stimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 16:00 Uhr