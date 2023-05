Meldungsarchiv - 15.05.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist auf seiner Europa-Reise am Vormittag in Großbritannien eingetroffen. Dort kam er zu Gesprächen mit Premierminister Sunak zusammen. Dieser kündigte weitere Waffenlieferungen für die Ukraine an. Dabei handelt es sich um Kampfdrohnen und weitere Luftabwehrraketen. Selenskyj hatte sich vor der Visite in London bereits weitere Zusagen über Waffenlieferungen in Berlin und Paris geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 16:00 Uhr