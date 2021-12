Auch Griechenland verschärft ab Sonntag die Einreiseregeln

Bundeswehr verabschiedet Ministerin Kramp-Karrenbauer mit Großem Zapfenstreich

Berlin: Die Bundeswehr hat sich mit einem Großen Zapfenstreich von der früheren Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verabschiedet. An der Zeremonie im Bendlerblock in Berlin nahmen auch Nachfolgerin Lambrecht von der SPD teil, sowie Außenministerin Baerbock und Justizminister Buschmann. Kramp-Karrenbauer stand seit 2019 an der Spitze des Ministeriums. Zum Abschied durfte sie sich drei Musikstücke aussuchen: Die CDU-Politikerin entschied sich für die Erkennungsmelodie der Bundeswehr "Wir. Dienen. Deutschland.", für die Titelmusik des Western-Klassikers "Die glorreichen Sieben" und für "Your Love Keeps Lifting Me Higher And Higher" von Jackie Wilson. Der Große Zapfenstreich ist die höchste Würdigung der Streitkräfte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.12.2021 19:45 Uhr