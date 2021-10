Auch für das Land Berlin laufen jetzt Sondierungsgespräche

CSU ist nach eigenen Angaben bereit für eine Jamaika-Koalition

Berlin: Die CSU ist bereit für ein künftiges Regierungsbündnis in einer Jamaika-Koalition. Wie CSU-Generalsekretär Blume in Berlin sagte, wird es bei den Gesprächen mit den künftigen Koalitionspartnern um kompakte und auch zielführende Ergebnisse gehen. Grundlage sei das gemeinsame Programm mit der CDU. Die Positionen der Union stünden für Aufbruch, für Stabilität und für Nachhaltigkeit. Jamaika habe eine Chance und auch Charme, so der CSU- Generalsekretär. Die Union wird am Sonntag Gespräche mit den Freien Demokraten führen, am kommenden Dienstag sind dann die Grünen an der Reihe. Grüne und FDP haben unterdessen ihre zweite Runde der Sondierungen über eine neue Bundesregierung begonnen. FDP-Chef Lindner, die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck sowie weitere Politiker nehmen an den Gesprächen teil. Gegen 13 Uhr soll es offizielle Statements geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 12:00 Uhr