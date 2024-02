Auch Frankreich schließt mit der Ukraine ein Sicherheitsabkommen

Paris: Der ukrainische Präsident Selenskyj und der französische Staatschef Macron haben in Paris eine Sicherheitsvereinbarung geschlossen. Sie enthält unter anderem die Zusage weiterer drei Milliarden Euro an Militärhilfe. Zuvor war in Berlin ein ähnliches Abkommen unterzeichnet worden. Bundeskanzler Scholz sagte, es lege fest, dass Deutschland die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland so lange wie nötig unterstützen werde. Man werde der Ukraine auch dabei helfen, zukünftige Angriffe abzuschrecken.

