Auch Flugbegleiter der Lufthansa stimmen für Streiks

Frankfurt am Main: Die Lufthansa muss sich auf einen weiteren Arbeitskampf einstellen: Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter haben sich in einer Urabstimmung für Streiks ausgesprochen. Das teilte die Gewerkschaft Ufo mit. Wann das Kabinenpersonal in den Ausstand tritt, steht noch nicht fest. Auch so droht im Flugverkehr morgen aber weitgehender Stillstand: Das Lufthansa-Bodenpersonal streikt - und an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg legt auch das Sicherheitspersonal die Arbeit nieder. Bundesweit dürften mehr als 250.000 Reisende von Flugausfällen betroffen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 15:00 Uhr