Auch EU kündigt weitere harte Sanktionen an

Baerbock kündigt schärfste Sanktionen gegen Russland an

Berlin: Die Bundesregierung hat den Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt: Außenministerin Baerbock sagte am Morgen vor Journalisten, man sei heute Früh in einer neuen Welt aufgewacht: Russland habe vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln gebrochen. An Kremlchef Putin gerichtet sagte sie, er könne den Traum von Freiheit nicht zerstören - nicht in der Ukraine und nicht in seinem Land. Baerbock kündigte weitere umfassende Sanktionen gegen Moskau an. Man werde sich mit allen Partnern im Rahmen der EU, der G7 und der Nato über das weitere Vorgehen abstimmen. Bundeskanzler Scholz hatte von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts gesprochen. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck zeigte sich entsetzt über den russischen Angriff. Man habe nun einen Landkrieg in Europa, von dem man dachte, er sei nur noch in Geschichtsbüchern zu finden. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen verlangte als Konsequenz deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Deutschland müsse jetzt der Ukraine alles geben, was lieferbar sei und dazu gehörten ab dem heutigen Tag auch Waffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.02.2022 10:45 Uhr