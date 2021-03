Auch Deutschland stoppt Impfungen mit Astrazeneca

Nachrichtenarchiv - 15.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gegen Corona wird nun auch Deutschland nicht mehr mit dem Präparat von Astrazeneca geimpft. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte am Nachmittag, es handle sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Da es um eine fachliche und keine politische Entscheidung gehe, folge er der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, das für Impfstoffe zuständig ist. Weiterreichende Entscheidungen werde die Europäische Arzneimittelbehörde treffen. Spahn betonte, er hoffe, dass es dort eine Empfehung noch im Laufe dieser Woche gibt. Bis auf weiteres gilt der Stopp auch für die zweite Injektion. Hintergrund sind Berichte über Blutgerinnsel, die - wie Spahn sagte - im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff stehen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach nannte den Impf-Stopp für das Präparat von Astrazeneca einen "großen Fehler". Besser wäre eine Prüfung bei laufenden Impfungen, so Lauterbach in der Rheinischen Post.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 17:00 Uhr