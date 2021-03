Auch Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus

UN beklagen mangelndes Engagement gegen Krieg in Syrien

Genf: Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, kritisiert ein Desinteresse der Weltgemeinschaft am Syrienkonflikt. Die Syrer seien im Stich gelassen worden, so Grandi. Ein Jahrzehnt Tod, Zerstörung und Flucht liege hinter ihnen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Pedersen, sagte vor dem Sicherheitsrat in New York, die Tragödie in Syrien werde als eines der dunkelsten Kapitel in die jüngere Geschichte eingehen. Der Sicherheitsrat sei gefordert, auf ein Ende des Konflikts hinzuarbeiten. In den vergangenen zehn Jahren sind in Syrien mehrere Hunderttausend Menschen getötet worden. Mehr als zwölf Millionen Frauen, Männer und Kinder sind auf der Flucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 19:00 Uhr