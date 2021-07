Auch deutsche Unternehmen sind von Hackerattacke betroffen

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Auch deutsche Unternehmen sind von der jüngsten Hackerattacke mit Lösegeldforderungen betroffen. Das hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mitgeteilt. Demnach meldete sich beim BSI ein IT-Dienstleister aus Deutschland, dessen Kunden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es handele sich um einige tausend Computer bei mehreren Unternehmen. Namen nannte das Amt nicht. Ausgangspunkt war ein Cyberangriff auf den amerikanischen Software-Dienstleister Kaseya. Dessen Kunden in mindestens 17 Ländern wurden aufgefordert, Lösegeld zu zahlen, damit ihre gesperrten Computer wieder freigegeben werden. Eine betroffene Supermarkt-Kette in Schweden musste deshalb gestern fast alle Filialen schließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2021 22:00 Uhr